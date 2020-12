Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Einfamilienhaus

LadbergenLadbergen (ots)

Unbekannte Täter haben sich am Dienstag (15.12.2020) in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 20.00 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Lengericher Straße verschafft, indem sie mit einem unbekannten Hebelwerkzeug ein auf Kipp stehendes Fenster öffneten. Im Inneren durchsuchten sie der Spurenlage zufolge zahlreiche Schubladen. Beute machten sie offenbar nicht. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell