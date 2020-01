Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht (2); Weil der Stadt: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht; Renningen: Diebstahl aus Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Unfallflucht

Am Montag kam es zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Alois-Senefelder-Straße in Rutesheim auf einem Firmenparkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Ford und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Ford entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605 0 zu melden.

Rutesheim: Unfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 07:00 Uhr und 10:30 Uhr im Weiler Weg in Rutesheim einen geparkten VW. Anstatt sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt wohl unbeirrt fort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605 0 entgegen.

Weil der Stadt - Hausen: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag gegen 11.15 Uhr auf der alten Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hausen und Münklingen ereignete, sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07016/4352-0, noch Zeugen. Eine bislang unbekannte Ford-Lenkerin befuhr die Straße von Münklingen in Richtung Hausen. Aus ungeklärter Ursache fuhr sie nicht weit genug rechts, weshalb der entgegenkommende 28-jährige Mercedes-Lenker ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei fuhr er in ein tiefes Schlagloch, wodurch ein Reifen des Mercedes beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Zeugen und insbesondere die Ford-Lenkerin werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605 0 zu melden.

Renningen: Diebstahl aus Lagerhalle

Zwischen Samstag 16:00 Uhr und Montag 08:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine landwirtschaftliche Lagerhalle ein, die sich im Gewann "Affhalde" gegenüber des Steinbruchs Renningen befindet. Die Diebe durchsuchten die gesamte Halle und entwendeten Werkzeuge, Kabel und Gartengeräte im Gesamtwert von ca. 1.700 Euro. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Renningen unter der Tel. 07159 8045 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell