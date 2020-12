Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, unbekannter Mann beobachtet Frauen, Zeugen gesucht

NeuenkirchenNeuenkirchen (ots)

Zeugen ist an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet ein unbekannter Mann aufgefallen, der offenbar sehr intensiv Frauen beobachtet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei tritt er bereits seit einiger Zeit in unregelmäßigen Abständen in Erscheinung. Auch hat er bereits versucht, durch Wohnungsfenster Blicke auf Betroffene zu erhaschen. Die Zeugen schildern dies als höchst unangenehm. Die Beschreibung des Mannes lautet wie folgt: Er ist etwa 1,80 Meter groß, 48 bis 55 Jahre alt und von korpulenter Statur. Er hat kurze, graue Haare und trägt einen grauen Oberlippenbart. Er hat den Zeugen zufolge in der Regel dunkle Kleidung an und trägt stets eine schwarze Mütze mit einem gelben Zeichen. Meist war er mit einem dunklen E-Bike unterwegs. Morgens wurde er häufig in einer Bäckereifiliale in Neuenkirchen gesehen, wo er Backwaren kaufte. Dort ist der Mann jedoch nicht bekannt. Auch bei einem Discounter im Stadtgebiet fiel er einer Zeugin auf. Die Polizei in Rheine bittet Zeugen, denen der Mann bekannt vorkommt und die gegebenenfalls Näheres über ihn wissen, sich zu melden unter Telefon 05971/938-4215.

