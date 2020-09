POL-ME: Vier Containerbrände - die Polizei ermittelt - Velbert - 2009110

Polizei Mettmann

In der Nacht zu Samstag (19. September 2020) wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu mehreren brennenden Müllcontainern auf einem Parkplatz an der Poststraße in Velbert gerufen. Auch mehrere Zeitschriften, die in einer nahegelegenen Bushaltestelle abgelegt waren, brannten. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände absichtlich entstanden sind und hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Das war passiert:

Gegen 04:15 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin den Brand von vier Altpapiercontainern auf einem Parkplatz einer Gesamtschule an der Poststraße in Velbert. Dank eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnten sowohl die brennenden Altpapiercontainer als auch ein entzündeter Zeitungsstapel in der nahegelegenen Bushaltestelle "Weisenbornstraße" gelöscht werden.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände absichtlich gelegt wurden und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

