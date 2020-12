Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

LadbergenLadbergen (ots)

Die Polizei wurde am Dienstag (15.12.) gegen 16.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr B 475/Tecklenburger Straße/Espenhof gerufen. Eine 58-jährige Emsdettenerin fuhr mit ihrem Ford auf der B 475 in Richtung A 1. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt warten. Der Fahrer eines hinter ihr fahrenden VW Caddy erkannte das offenbar zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Emsdettenerin auf, die dabei leicht verletzt wurde. Da der 45-jährige Tecklenburger, der im VW Caddy saß, alkoholisiert war, wurde auf der Wache ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei etwa 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell