Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Unfälle mit leichtverletzten Unfallbeteiligten (22/2911)

SpeyerSpeyer (ots)

27.11.2020 - 29.11.2020

Im Zeitraum Freitag bis Sonntag kam es in Speyer zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Am Sonntag gegen 16:20 Uhr ereignete sich in der Viehtriftstraße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 50-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Speyer leicht verletzte. Ein 27-jähriger Golf-Fahrer aus Baden-Württemberg, der aus einer Hofeinfahrt in die Viehtriftstraße einfuhr, übersah den in Richtung Wormser Landstraße fahrenden Zweiradfahrer, der durch den Zusammenstoß stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst erstversorgt, eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 1700EUR.

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitag gegen 08:54 Uhr im Kreuzungsbereich Eselsdamm / Ziegelofenweg. Hier kam es zum Zusammenstoß eines Opel Zafira mit einem VW Golf, nachdem eine 28-jährige Golf-Fahrerin aus dem Saarland die Vorfahrt eines 48-jährigen Speyerers missachtete. Durch den Zusammenstoß wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Die beiden nichtmehr fahrbereiten Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von 3000EUR entstand, mussten abgeschleppt werden.

Am Freitag kam es weiterhin zu zwei Unfälle mit Radfahrerbeteiligung. Ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer aus Speyer bog gegen 14:56 Uhr unter Missachtung des Verkehrszeichens "Vorfahrt gewähren" von der Nachtweide in die Tullastraße ab und stieß mit einem 23-jährigen Radfahrer aus Speyer zusammen, der den über die Nachtweide führenden Radweg befuhr. Beide Zweiradfahrer kamen zu Sturz. Der Radfahrer erlitt hierdurch Schürfwunden am Knie, der Kraftradfahrer blieb unverletzt.

Leicht am Fuß verletzte sich ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Speyer, als er im Kreuzungsbereich Birkenweg / Am Sandhügel gegen 17:22 Uhr einen unbeleuchteten von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 32-jährigen Radfahrer aus Speyer zu spät erkannte und mit ihm zusammenstieß. Der Radfahrer blieb glücklicherweise unverletzt. In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweise der Polizei, bei Dämmerung bzw. Dunkelheit die Beleuchtung des Fahrrads / Fahrzeugs zu betätigen, um rechtzeitig von anderen Verkehrsteilnehmern erkannt zu werden.

