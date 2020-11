Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl aus Pkw

FrankenthalFrankenthal (ots)

Die beiden Geschädigten stellen ihre Pkw, ein Mercedes-Benz C 200 und ein Mazda 2, in der Zeit von 28.11.2020, 19.00 Uhr, bis 29.11.2020, 11.00 Uhr, in der Kopernikusstraße, Höhe Hausnummer 4, ab. Als sie wieder zu ihren Fahrzeugen kommen, müssen sie feststellen, dass aus diesen nach bisherigem Ermittlungsstand mehrere CD's entwendet wurden. Aufbruchspuren konnten an den Pkw nicht festgestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

