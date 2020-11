Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Polizei sucht nach unfallflüchtigem PKW

NeuhofenNeuhofen (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstag (18:00 Uhr) bis Freitag (17:20 Uhr) touchierte ein Autofahrer in der Rehbachstraße beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen, bzw. dem flüchtenden PKW geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell