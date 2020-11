Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - nach Rotlichtverstoß vor der Polizei geflüchtet

Bild-Infos

Download

FrankenthalFrankenthal (ots)

Am Abend des 27.11. gegen 19:30 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung zwei Rollerfahrer, welche das Rotlicht einer Ampel der Eisenbahnstraße missachteten. Nachdem diese nunmehr von der Streife angehalten werden sollte, flüchten beide Roller unmittelbar durch eine Unterführung und konnten die Streife zu zunächst abhängen. Im Rahmen der nachfolgenden Fahndung konnte einer der Roller, sowie zwei Helme zurückgelassen aufgefunden und sichergestellt werden. Ob der Roller zuvor entwendet wurde bedarf weiterer Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK Seitz

Telefon: 06233 3130

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell