Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

LamsbheimLamsbheim (ots)

Bereits am Dienstag, den 24.11.2020, zwischen 11:00 Uhr und 11:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Lambsheim in der Landmundstraße ein parkender SUV beschädigt. Der weiße Hyundai Tucson war auf dem Parkplatz rückwärts in einer Parklücke in Queraufstellung eingeparkt. Als der Fahrzeugführer zurück zu seinem PKW kam stellte er eine Beschädigung im rechten Bereich der Frontschürze fest. An dem Fahrzeug konnten blaue Farbanhaftungen festgestellt werden. Der Fahrzeugführer hatte zuvor einen blauen PKW mit Anhängerkupplung und Ortskennung Bad Dürkheim (DÜW) in unmittelbarer Nähe geparkt gesehen. Zum Zeitpunkt der Schadensfeststellung war dieser PKW nicht mehr vor Ort. Aufgrund des Schadensbildes dürfte ein blauer PKW beim Ausparken den PKW gestreift haben. Der Sachschaden wird auf ca. 150 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

PHK Schwertfeger

Telefon: 06237-934-1100

E-Mail: pwmaxdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell