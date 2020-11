Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt

SchifferstadtSchifferstadt (ots)

Auch am Freitag wurden die Kontrollmaßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche durch Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt weitergeführt. Von 08:30 Uhr bis 11:45 Uhr wurden in Mutterstadt in der Schifferstadter Straße und im Pfalzring Laserkontrollen durchgeführt. Am Mittag wurde eine weitere Laserkontrolle in Schifferstadt in der Burgstraße eingerichtet. Insgesamt wurden 62 Verstöße gegen die jeweils zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt und geahndet. Der "Schnellste" war mit 57 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld in Höhe von 80EUR, sowie einem Punkt nach sich. Dazu wurden fünf gebührenpflichtige Verwarnungen wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurts und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen des Benutzens eines Handys während der Fahrt geahndet. Die Nutzung des Handys während der Fahrt stellt ein Bußgeld in Höhe von 100EUR, sowie einem Punkt dar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell