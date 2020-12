Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

GrevenGreven (ots)

Am Montag (14.12.2020), um 17.55 Uhr, kam es auf der Zufahrt des Parkplatzes am Rathaus auf die Straße Hinter der Lake zu einem Verkehrsunfall. Eine 59 jährige Frau aus Greven ging zu Fuß vom Parkplatz in Richtung der Straße Hinter der Lake. Hierbei kam es nach Angaben der Frau zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, dessen Fahrerin ebenfalls vom Parkplatz kommend in Richtung der Straße Hinter der Lake fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, entfernte sich die Fahrzeugführerin von der Unfallstelle. Bei der Unfallverursacherin soll es ich um eine ca. 40-50 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben. Die Frau fuhr einen dunklen Kleinwagen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

