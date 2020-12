Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall

IbbenbürenIbbenbüren (ots)

Am Dienstag (15.12.) hat es auf der Münsterstraße gegen 17.30 Uhr einen Auffahrunfall gegeben. Ein 32-jähriger Ibbenbürener fuhr mit seinem Ford vom Parkplatz an der Straße "Am Gaswerk" auf die Münsterstraße in Richtung Innenstadt. Dort mussten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bremsen. Ersten Ermittlungen zufolge sah der 32-Jährige dies zu spät und fuhr auf das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 55-Jährigen Ibbenbüreners auf. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

