Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Montag gegen 14:50 Uhr befuhr eine 53-jährige Radfahrerin aus Kempen die Wiesenstraße. Dabei kollidierte sie mit der offenen Fahrertür eines am Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Insasse des PKW blieb unverletzt. /TK (146)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell