Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motoradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletz

Nettetal-Schaag (ots)

Am Sonntag gegen 17:10 Uhr befuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin aus Nettetal die Boisheimer Straße und wollte in Höhe Haus Nr. 12 nach links in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 38-jährige Kradfahrerin aus Brüggen. Es kam zur Kollision, wobei die Motorradfahrerin stürzt und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die PKW Fahrerin wurde leicht verletzt. /HJR (143)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell