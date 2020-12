Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am Dienstag, 15.12.2020, zwischen 17:30 und 17:40 Uhr, kam es vor der Postfiliale in der Bahnhofstraße in Emmendingen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte bei der Vorbeifahrt einen vor der Post geparkten, silbernen VW Tiguan und beschädigte diesen erheblich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 8.000 EUR.

Obwohl sich die Unfallflucht bereits vor 14 Tagen ereignet hatte, erhofft sich das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) dennoch Hinweise aus der Bevölkerung, da an der Örtlichkeit reges Personenaufkommen herrschte.

