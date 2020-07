Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Schwer verletzte Person

Recklinghausen (ots)

Am Montag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 87-jähriger Recklinghäuser die Castroper Straße in Fahrtrichtung Dortrechtring. Höhe der Reinersstraße verlor der 87 Jährige die Kontrolle über seinen Pkw, kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun und einem Baum. Der Recklinghäuser verletzte sich dabei schwer. Es entstand zusätzlich ein Sachschaden in Höhe von 10.350 Euro.

