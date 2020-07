Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Ein 29-Jähriger aus Bottrop wurde am Sonntag gegen 17.45 h von Anwohnern dabei überrascht, wie er mutmaßlich in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses einbrechen wollte. Die Anwohner hielten ihn fest und riefen die Polizei. Noch bevor die Polizei eintraf, drohte der 29-Jährige den Zeugen mit einem Messer und flüchtete. Die Beamten fanden ihn in der Nähe und mussten Pfefferspray einsetzen, um den Mann festnehmen zu können. Die Ermittlungen dauern an.

In Fuhlenbrock sind in der Nacht zu Montag mehrere (mindestens drei) Fahrzeuge aufgebrochen worden. Unbekannte hatten die Scheiben eingeschlagen und festinstallierte Geräte ausgebaut und auch mobile Navigationsgeräte mitgenommen. Tatorte waren die Hölderlinstraße und die Hans-Böckler-Straße.

Castrop-Rauxel:

Eine Wohnung an der Straße Schophof wurde am Freitag im Laufe des Tages von Unbekannten aufgebrochen. Die Täter hebelten die Tür auf und drangen in die Wohnräume ein. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

In der Nacht zu Montag haben Unbekannte an der Bahnhofstraße ein Fenster zu einem Schnellrestaurant aufgehebelt und sind in die Räume eingedrungen. Dann versuchten sie einen Tresor aufzubrechen, was ihnen aber misslang. Die Täter flüchteten ohne Beute.

Dorsten:

Eine Wohnungstür in einem Haus an der Memelstraße wurde am Samstag im Laufe des Tages aufgebrochen. Ob etwas aus der Wohnung gestohlen wurde, ist noch unklar.

Herten:

Ein unbekannter Mann drang am Samstag gegen 18.40 h in ein Haus an der Straße "Im Nonnenkamp" ein. Offensichtlich ist er durch ein Fenster eingestiegen, das zum Lüften geöffnet war. Er durchsuchte ein Zimmer und wurde von einer Zeugin überrascht. Der Eindringling flüchtete mit einer erbeuteten Geldbörse durch die Haustür. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, 17-22 Jahre alt, 1,60 m groß, schmale, schlanke Statur (ca. 55 kg), kurze schwarze Haare, dunkle Augen, schmales Gesicht, Sommerbräune, sprach gebrochenes Deutsch, schwarze Lederjacke, weißes Hemd, blaue Jeans, helle Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Recklinghausen:

An der Pappelallee haben Unbekannte die Tür eines Lagerraum aufgebrochen. Die Unbekannten kamen in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagabend. Ob die Eindringlinge etwas mitgenommen haben, ist noch unklar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

