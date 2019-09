Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.09.2019. Großflächige Sachbeschädigung durch Graffiti in Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, Gartencenter, 09.09.2019, 16:00 Uhr.

Unbekannte Täter besprühten in der Zeit vor dem 09.09.2019 (ein genaueres Tatdatum kann ich derzeit nicht angeben) die Fassade/Glaswände großflächig mit Graffitis und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

