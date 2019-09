Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 26. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Diebstahl eines Pedelec

Mittwoch, 25.09.2019, zwischen 15:30 Uhr und 15:40 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag ein vor einem Einkaufsmarkt in der Breiten Herzogstraße gesichert abgestelltes Pedelec. Der Wert des Rades Derby Cycle wird mit zirka 350,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Lack von zwei parkenden PKW zerkratzt

Mittwoch, 25.09.2019, zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter beschädigten am Mittwochnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 18:30 Uhr den Lack von zwei in der Keplerstraße zum Parken abgestellter PKW. So wurde von einem VW Touran der Lack auf dem Dach und auf der Motorhaube mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Auch der Lack der Motorhaube eines dahinter parkenden PKW Mitsubishi wurde zerkratzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 2500 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei verletzte Fahrer, hoher Sachschaden

Mittwoch, 25.09.2019, gegen 13:45 Uhr

Am Mittwoch gegen 13:45 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 495, zwischen Halchter und Adersheim, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind und bei dem hoher Sachschaden entstanden war. Demnach musste ein 22-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt hinter einem vor ihm nach links abbiegen PKW anhalten. Dieses bemerkte der nachfolgende 23-jährige Fahrer eines PKW offenbar aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf den haltenden PKW des 22-Jährigen auf. Durch den Unfall verletzten sich die beiden Fahrer leicht und wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 40000 Euro. Im Einsatz waren Polizei, Rettungsdienst sowie die Feuerwehr.

