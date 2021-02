Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrerin bei Sturz verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Sonntag gegen 15:50 Uhr befuhr eine 77-jährge Frau aus Tönisvorst mit ihrem Pedelec den Falkenweg in Richtung der Straße Stiller Winkel. In Höhe Hausnummer 1 stieß sie gegen den Bordstein und stürzte. Hierbei verletzte sie sich und wurde zur Behandlung von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. /HJR (142)

