Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten

Niederkrüchten (ots)

Am Samstag gegen 14:00 Uhr Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Nettetal mit seinem Pedelec den Geh-/Radweg der Mittelstraße in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 2 wollte er vom Radweg auf die Fahrbahn wechseln. Beim Überfahren des Bordsteins kam er zu Fall und verletzte er sich. Er wurde mit dem RTW einem Krankenhaus zugeführt. /HJR (139)

