Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kradfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Kempen (ots)

Am Samstag gegen 13:30 Uhr wurde ein 50-jähriger Motorradfahrer aus Viersen bei einem Zusammenstoß mit einem PKW lebensgefährlich verletzt. Der 50-Jährige befuhr mit seinem Krad den Kempener Außenring aus Richtung Grefrath kommend in Richtung Kerken. An der Kreuzung Sankt-Töniser-Straße fuhr er geradeaus weiter und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem entgegenkommenden PKW mit Anhänger, der an der Kreuzung vom Kempener Außenring nach links in die Sankt-Töniser-Straße abbiegen wollte. Der Kradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 19-jährige PKW-Fahrer aus Tönisvorst blieb unverletzt. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich über die Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /HJR (137)

