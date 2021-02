Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Seniorin übergibt höhere Bargeldsumme an Telefonbetrüger

Willich: (ots)

Eine 86-jährige Seniorin ist am Donnerstag Opfer von Betrügern geworden. Die Willicherin hatte am Vormittag einen Anruf erhalten. Der Anrufer erklärte, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei. Er wies die Frau an, ihr Geld vom Sparbuch abzuheben. Die Willicherin hob daraufhin eine größere Summe Bargeld ab. Als sie damit gegen 13:00 Uhr wieder nach Hause gekommen sei, erhielt sie einen weiteren Anruf. Der Betrüger erklärte, dass das Geld nun von zwei Polizeibeamten in ziviler Kleidung abgeholt würde. Die Seniorin wurde angewiesen, das Geld draußen in einem Blumenkübel zu deponieren, was sie auch tat. In der Zeit zwischen 13:00 und 13:30 Uhr beobachtete die Frau, dass ein Mann den auf der Peterstraße deponierten Umschlag an sich nahm und sich zu Fuß entfernte. Der Anrufer redete derweil die ganze Zeit auf die Seniorin ein und erklärte der Frau, dass sie nun mit dem Bargeld nach Düsseldorf fahren würden, um es dort zu sichern. Solange sollte die Seniorin am Telefon bleiben, damit man ihr die sichere Ankunft des Geldes darüber mitteilen könne. Um 14:30 Uhr brach die Telefonverbindung ab. Daraufhin begab sich die misstrauisch gewordene Betrogene zu Ihrer Bank, um sich dort zu erkundigen. Von dort aus wurde die Polizei alarmiert.

Die Seniorin beschreibt den Abholer wie folgt: Er war männlich, etwa 170 cm groß und extrem übergewichtig. Er war zwischen 30-40 Jahre alt und hatte dunkle Haare. Er war dunkel gekleidet. Die Kripo fragt: Wer hat zwischen 12:30 Uhr und 13:30 Uhr auf der Peterstraße rund um das Eiscafé Beobachtungen gemacht, die mit der Geldabholung zusammen hängen könnten? Hat vielleicht jemand in der Umgebung einen so beschriebenen Mann beobachtet, der irgendwo in Tatortnähe in ein Fahrzeug eingestiegen ist? Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (134)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell