Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter stehlen Handtasche

HombergHomberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl einer Handtasche Tatzeit: 30.11.2020, 13:30 Uhr bis 13:35 Uhr Am Montagmittag stahlen unbekannte Täter einer 43-jährigen Schwalmstädterin im Eingangsbereich eines Lebensmittelmarktes an der Osttangente eine Handtasche. Die 43-Jährige befand sich im Eingangsbereich um kümmerte sich um zwei Kinder, welche sie begleiteten. Hierzu hatte sie die Handtasche auf dem Boden abgestellt. Unbekannte Täter stahlen in diesem Moment die Handtasche und flüchteten in unbekannte Richtung. Bei der Beute handelt es sich um eine braune Umhängetasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

