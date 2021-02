Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Nach Unfallflucht - Zeugen geben richtigen Hinweis

Willich-Anrath (ots)

Polizei bittet Fahrer zur Blutprobe.

Am Mittwochabend ereignete sich auf der Jakob-Krebs-Straße in Anrath gegen 21.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein zunächst unbekanntes Fahrzeug den Spiegel an einem geparkten Lkw abgefahren hatte. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne dass sich der Fahrer weiter kümmerte. Zeugen alarmierten die Polizei und suchten selbst nach dem Flüchtigen. Ein Zeuge gab dann den Einsatzkräften den Hinweis auf einen weißen Kleintransporter. Eine Streifenwagenbesatzung fand den Wagen kurze Zeit später unweit des Unfallortes. Der Kleintransporter hatte frische Unfallspuren. Der Fahrer, ein 24-jähriger Willicher, machte zum Unfall keine Angaben. Da der Willicher jedoch Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Kleintransporter stellten die Einsatzkräfte sicher, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Dank der Polizei gilt den Zeugen für ihr engagiertes Verhalten. Die Ermittlungen dauern an. /wg (135)

