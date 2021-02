Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Rollstuhlfahrerin flüchtet nach Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Nettetal (ots)

Am Samstag um 16:05 Uhr befuhr ein 82-jähriger Mann aus Kempen mit seinem Pedelec den kombinierten Geh-/Radweg der Niedieckstr. in Richtung L 373. Als er sich in Höhe des Kreisverkehrs befand, kam von links eine Fahrerin eines elektrischen Krankenfahrstuhls und bog nach rechts in den Radweg ein. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kippte sie samt Krankenfahrstuhl um und stieß gegen den Radfahrer. Dieser kam ebenfalls zu Fall und verletzte sich leicht. Obwohl der Radfahrer die Fahrerin aufforderte an der Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei zu warten, entfernte sie sich in Richtung L 373, ohne ihre Personalien anzugeben. Die Frau war dunkel gekleidet, sprach akzentfrei Deutsch und hatte eine Behinderung am Bein. Zeugen des Verkehrsunfalls, die sich vor Eintreffen der Polizei bereits entfernt haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden./HJR (140)

