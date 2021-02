Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Waldniel (ots)

Am Sonntag gegen 11.00 Uhr befuhr eine 62-jährige PKW-Fahrerin den Lüttelforster Weg in Richtung Ungerather Straße. Am dortigen Kreisverkehr wollte sie weiter in Richtung Weihersstraße fahren. Sie hielt am Kreisverkehr zunächst an und ließ zwei von links in den Kreisverkehr einfahrende Fahrradfahrer passieren, die die Ungerather Straße in Richtung Ungerath befuhren. Als sie wieder anfuhr, übersah sie die nachfolgende dritte Pedelec-Fahrerin eine 74-jährige Frau aus Schwalmtal. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. /HJR (141)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell