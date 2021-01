PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nachtrag zur Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

Limburg (ots)

Frontaler Zusammenstoß zwischen zwei Pkw

Unfallort: L 3021, Gemarkung: 65606 Villmar-Weyer Unfallzeit: Dienstag, 12.01.2021, 19:09 Uhr

Am Dienstagabend befuhr ein 18 Jahre alter Mann aus Weilmünster mit seinem Pkw, Fiat Punto, die Landstraße 3021 aus Richtung Villmar-Weyer kommend in Richtung Selters-Münster. Nach derzeitigem Sachstand geriet er ausgangs einer Rechtskurve ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw, Skoda Yeti, zusammen. Der Mann und der aus Selters stammende 26 Jahre alte Fahrer des Skoda wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße war im Zeitraum von 19:10 Uhr bis 00:00 Uhr voll gesperrt. Im Zuge der Unfallaufnahme wurden Anhaltspunkte dafür festgestellt, dass der 18jährige Fahrer des Fiat Punto zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

