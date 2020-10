Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: BAB A 23, Pinneberg/Elmshorn - Zwei zeitgleiche Verkehrsunfälle auf nassfeuchter Fahrbahn ohne Verletzte

Bad Segeberg (ots)

Am 09.10.2020, gegen 08:40 Uhr ist es auf der BAB A 23 in Richtung Heide und auf regennasser Fahrbahn gleich zweimal zu Verkehrsunfällen gekommen.

So befuhr ein 61jähriger Fahrer aus Hamburg mit seinem Pkw Mercedes SLK 350 die Autobahn in Richtung Heide und kam in Höhe der Anschlussstelle Pinneberg-Mitte nach links ab. Das Fahrzeug prallte mit hoher Wucht gegen die Mittelschutzplanke und wurde bei dieser Kollision total zerstört. Personen wurden nicht verletzt, der Sachschaden wird auf etwa 20.000 EUR eingeschätzt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Zeitgleich ereignete sich ein weiterer Unfall. Nach der Kurvendurchfahrt an der Anschlussstelle Elmshorn in Fahrtrichtung Heide kam ein 30jähriger Fahrer aus Hamburg mit seinem Iveco-Kleintransporter von der Fahrbahn ab und schleuderte über die Grünfläche. Hierbei entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

In beiden Fällen hat die Autobahnpolizei in Elmshorn die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, gegen die Unfallbeteiligten besteht der Verdacht des Fahrens mit nicht angepasster Geschwindigkeit.

