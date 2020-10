Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Einbruch in Firma für Maschinenbau - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Auf dem Firmengelände in der Industriestraße (Henstedt-Ulzburg) ist es in der Nacht zum heutigen Freitag (09.10.2020), zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte haben sich über die Gebäuderückseite gewaltsam Zugang zum Verwaltungstrakt verschafft und konnten so die Geschäftsräume betreten. Dort wurden mehrere Behältnisse auf der Suche nach Bargeld und anderen Wertgegenständen geöffnet.

Anschließend verließen die/der Einbrecher das Gebäude wieder und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Kriminalpolizei Norderstedt unter der Telefonnummer 040 / 528 060 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell