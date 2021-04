Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Kreßberg: Entgegenkommendem Fahrzeug ausgewichen - Zeugen gesucht

Um sieben Uhr befuhr am Karfreitag eine 25-jährige Audi-A6-Fahrerin die Landesstraße 2218 von Crailsheim in Richtung Bergbronn. In einer Linkskurve auf Höhe von Westgardshausen kam ihr ein unbekannter Pkw derart entgegen, dass die junge Frau nach rechts ausweichen musste. Hierbei kollidierte sie mit der rechten Seite ihres Kombi mit der Leitplanke. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Crailsheim. Der Schaden am A6 beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Die Polizei in Craislheim, Tel. 07951/ 4800, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Oberrot: E-Bike-Fahrer verletzte sich schwer - Unfallstelle gesucht

Ein 61-jähriger E-Bike-Fahrer kam mit schweren Verletzungen nach Hause und konnte sich nicht mehr an ein Unfallgeschehen erinnern. Der Radler war von Oberrot über Fichtenberg und Hohenhardtsweiler zurück nach Oberrot unterwegs. Er gibt an, dass er möglicherweise von einem Pkw angefahren wurde. Die Polizei in Schwäbisch Hall, Tel. 0791/ 4000, sucht nun eventuelle Zeugen, die im betreffenden Bereich einen Fahrradunfall beobachtet haben und gegebenenfalls Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen machen können?

Kreßberg: Motorradfahrer verbremste sich - schwer verletzt

Kurz nach 17 Uhr befuhr ein 38-jähriger KTM-Fahrer die Kreisstraße 2654 von Mariäkappel in Richtung Waldtann. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve verbremste sich der Superduke-Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit, kam zu Fall und verletzt sich schwer. Der Motorradfahrer wurde vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Seine KTM wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

