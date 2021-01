Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein - Verkehrsunfallflucht in der Clorerstraße

Freiburg (ots)

Breisach am Rhein - Am Mittwoch, den 13.01.2021, um 09:45 Uhr stellte eine Autofahrerin ihr Fahrzeug in der Clorerstraße ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab und ging zur Arbeit. Bei ihrer Rückkehr um 12:15 Uhr bemerkte sie an der hinteren Türe der Fahrerseite eine Beschädigung. Der Sachschaden an dem schwarzen KIA beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170 zu melden.

