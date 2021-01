POL-FR: Wasenweiler, Bötzingen - Unbekannte spannen Videobänder über Rad- und Fußweg

Polizeipräsidium Freiburg

Wasenweiler, Bötzingen - Am Mittwochabend, den 13.01.2021, spannten Unbekannte im Bereich der Merdingerstraße / Schachenweg ein Magnetband einer VHS-Kassette quer über den dort befindlichen Fuß- und Radweg. Das Magnetband befand sich auf einer Höher von ca. 130 cm bis 150 cm und war bei Dunkelheit nur schwer zu erkennen. Den gleichen Zwischenfall stellte die Polizei auf einem Radweg südwestlich von Bötzingen, an einer kleinen Brücke über den Neugraben, fest. Das Magnetband wurde am Brückengeländers befestigt und durchzog die gesamte Länge der Brücke. Die Polizei beseitigte die Gefahrenstellen und nahm die Ermittlungen auf.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667-91170 oder beim Polizeiposten Bötzingen unter 07663-60530 zu melden.

