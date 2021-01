Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Sasbach a.K.: Erhebliche Sachbeschädigung an Brücke - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Heute, 13.01.2021, um 9 Uhr wurde an "Obermattbrücke" in Sasbach a.K. eine erhebliche Beschädigung festgestellt. Die Brücke befindet sich in der Verlängerung der Straße "Dorfinsel" und führt zum Rhein.

Hier wurde eine größere Anzahl von Metalldosen in Brand gesetzt, in denen sich vermutlich eine Art Brennpaste befand. Die Hitzeentwicklung war derart stark, dass der Fahrbahnbelag beschädigt wurde. Wie hoch sich der Sachschaden zum Nachteil der Gemeinde beläuft, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Er dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Auch ein Statiker wird die Brücke nich prüfen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

