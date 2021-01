Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Nordschwaben: Zeugensuche - Unfallflucht auf Kreisstraße

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.01.2021, gegen 11.50 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Kreisstraße von Nordschwaben nach Minseln. Nach ihren Angaben kam ihr ein helles Fahrzeug zu weit auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Pkw-Fahrerin musste ausweichen, kam nach rechts von der schneebedeckten Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Böschung und der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Die Pkw-Fahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das entgegen kommende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

