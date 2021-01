Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Schneechaos führt im Landkreis Waldshut zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Unfällen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.01.21, ist es aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen und Unfällen gekommen. Gegen Abend stauten sich zahlreiche Lkws auf der B314 zwischen Grimmelshofen und Fützen. Dies führte zu einem 15 km langen Stau von Eggingen bis zur Abzweigung Fützen. Schneepflüge aus den umliegenden Landkreise bargen gestrandete Lkws und räumten die Fahrbahn. Gegen 21:00 Uhr kam der Verkehr wieder ins Fließen. Ebenso war in Waldshut- Tiengen der Ochsenbuckel der B34 bis in die Abendstunden für Lkws nicht befahrbar. Infolge des Schneefalles und der Temperaturen bildete sich eine glatte Eisschicht. Die Fahrspur in Fahrtrichtung Tiengen musste gegen 15:50 Uhr komplett gesperrt werden. Erst nach zweimaligem Räumen und Streuen durch ein Räumfahrzeug konnte der Verkehr gegen 17:30 Uhr wieder freigegeben werden. Besonders betroffen waren auch die B500 zwischen Häusern und Höchenschwand, die L146 Menzenschwand in Richtung Äule, die L149 zwischen Bernau und Bernau- Wacht und die L148 zwischen Wehr und Todtmoos. Die L146 musste für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Auf der B500 galt daraufhin Schneekettenpflicht für Lkws über 7,5 Tonnen. Mehrere Fahrzeuge mussten von der Straßenmeisterei zurück auf die Fahrbahn gezogen werden. Die Polizei rückte im Verlaufe des Tages im gesamten Landkreis zu insgesamt 19 Unfällen mit Sachschäden aus. Personen wurden keine verletzt. Ausschlaggebend waren hierbei größtenteils die winterlichen Wetterverhältnisse auf den Straßen.

