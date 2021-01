Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: PKW-Aufbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Unbekannte Täter hatten im Bereich der Heinrich-Heine-Straße 7 in Emmendingen an einem am Straßenrand geparkten Pkw die Beifahrerscheibe eingeschlagen und anschließend das Handschuhfach durchwühlt. Entwendet wurde jedoch nichts. Beim Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Dacia Logan.

Der Tatzeitraum dürfte zwischen Montag, 11.01.2021, 18 Uhr und Dienstag, 12.01.2020, 17 Uhr gelegen haben.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können.

