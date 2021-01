Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 11.01.2021, gegen 14.00 Uhr, verursachte ein möglicherweise alkoholisierter Fahrzeuglenker auf der B500 einen Verkehrsunfall. Der 30-jährige fuhr aus Richtung Häusern kommend auf das gegenüberliegende Tankstellengelände in Schluchsee. Um einen Zusammenstoß zu verhindern war der entgegenkommende Fahrzeugführer gezwungen, an den rechten Fahrbahnrand auszuweichen. Hierbei kollidierte er mit dem dort befindlichen Schneebord. Es entstand ein Sachschaden von rund 1300 Euro.

Nachdem der Verursacher der Polizei telefonisch seine Personalien mitgeteilt hatte, entfernte er sich unter einem Vorwand noch vor dem Eintreffen der Ordnungshüter von der Unfallstelle. Durch eine Zeugin wurde zuvor deutlicher Atemalkoholgeruch bei der betreffenden Person wahrgenommen. Die Ermittlungen, auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dauern an.

