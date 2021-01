Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kollision auf der B317 - Unfallverursacher leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am 11.01.2021, gegen 10.00 Uhr, geriet ein 40-jähriger Taxifahrer auf der B 317, im Bereich Titisee, in Fahrtrichtung Bärental, aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden LKW. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in eine nahegelegene Klinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

