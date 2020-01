Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: 53-Jähriger steckte im Watt fest und musste mit dem Rettungshubschrauber geborgen werden

Wilhelmshaven (ots)

Wangerland-Hooksiel. Glimpflich verlief ein Rettungseinsatz am heutigen Tage (19.01.2020). Gegen 13.05 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine männliche Person gemeldet, die in Höhe des Hundestandes im Watt feststeckte. Der 53-Jährige aus Delmenhorst, der mit seinem Bekannten Wattwürmer sammeln wollte, musste mit dem ADAC-Rettungshubschrauber über die Seilwinde geborgen werden, da er sich nicht selbst befreien konnte. Vorsorglich wurde er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei und dem Rettungshubschrauber wurde auch die DLRG und die Freiwillige Feuerwehr Hooksiel alarmiert.

