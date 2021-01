Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Räuberische Erpressung unter Kindern - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 11.01.2021, kam es zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr in Freiburg, im Bereich der Denzlinger Straße (ehemalige Alban-Stolz-Straße) und Zähringer Straße, hinter dem dortigen EDEKA-Lebensmittelmarkt, zu einer räuberischen Erpressung. Zwei geschätzt 12-jährige Jungen hatten einen 9-jährigen Jungen zusammengeschlagen und sich von ihm das mitgeführte Münzgeld in Höhe von rund 1.40 Euro aushändigen lassen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Person 1: ca. 12 Jahre alt, ca. 150 cm groß, schwarze Jacke mit weißen Streifen, schwarze Hose, schwarze Mund-Nasen-Abdeckung, dunkle Haare, schwarze Schuhe mit roten Applikationen, sprach türkisch

Person 2: ca. 12 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schwarze Schuhe, schwarze Jacke, Mund-Nasen-Abdeckung mit Mercedes Emblem, schwarze Mütze.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder den Vorfall beobachtet haben.

