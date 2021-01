Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Streit auf der Straße

Einbrüche angezeigt

IserlohnIserlohn (ots)

Aus noch unbekannten Gründen gerieten gestern am späten Abend zwei Iserlohner an der Schlesischen Straße aneinander. Ein 22-Jähriger sowie ein 38-Jährigen sollen aufeinander eingeschlagen haben. Anschließend habe sich der 22-Jährige mit Pfefferspray zur Wehr gesetzt. Sein Kontrahent kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Unbekannte Täter hebelten zwischen dem 2.1. und 7.1. die Tür zu einer Wohnung an der Oststraße auf. Es entstand Sachschaden. Bislang unbekannte Täter trieben in der Nacht auf Donnerstag ihr Unwesen an der Giesestraße. Sie schlugen das Fenster eines Geschäftes ein und stiegen ein. Innen brachen sie einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Es entstand Sachschaden.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell