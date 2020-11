Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Bäckerei-Filiale - Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-KreisWeinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Freitagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Filiale einer Großbäckerei in Weinheim ein. Die Täter drückten gegen 3.30 Uhr die Glasschiebetür am Eingang des Ladengeschäfts in der Hauptstraße auf und rissen sie aus der Verankerung. Im Verkaufsraum hebelten sie eine Geldkassette unter der Hauptkasse auf, ließen das darin enthaltene Kleingeld jedoch am Tatort zurück. Anschließend versuchten sie in einem Nebenraum, den Tresor aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, verließen sie die Örtlichkeit ohne Beute und flüchteten in unbekannte Richtung.

Auf den Aufnahmen der Videoaufzeichnungsanlage sind zwei vermummte Personen zu erkennen. Eine der Personen soll ca. 190 cm groß sein, die zweite Person deutlich kleiner.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

