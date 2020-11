Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Grableuchten auf Friedhof gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neulußheim/Rhein-Neckar-KreisNeulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 21.11.2020 und Donnerstag, 26.11.2020 wurden auf dem Friedhof in der Sankt-Leoner-Straße in Neulußheim von mehreren Gräbern metallene Grableuchten entwendet. Dabei entstand Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 zu melden.

