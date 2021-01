Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Verkehrsunfall auf der L187

Gottenheim - Am Dienstag, den 12.01.2021, gegen 14:00 Uhr, zwang das Wendemanöver einer 41-jährigen Autofahrerin auf der L187 zwischen Gottenheim und March-Buchheim in Höhe einer Parkbucht, einen entgegenkommenden Autofahrer zum Ausweichen, um eine Kollision der beiden Fahrzeuge zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver kam der 33-jährige Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Notrufsäule und kam im Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Am Pkw der 41-Jährigen entstand kein Sachschaden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

