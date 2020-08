Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall nach Rotlichtverstoß - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagvormittag ereignete sich in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg ein Verkehrsunfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Gegen 11:35 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Ford Ka die Schwieberdinger Straße in Richtung Stadtmitte. Gleichzeitig befuhr ein 63-jähriger Fahrer eines Lkw die Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte an der Einmündung der Oscar-Walcker-Straße nach links in diese abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es dann im Einmündungsbereich zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem keiner der Beteiligten verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Da der Verkehr an der Einmündung durch eine Ampel geregelt wird und vor Ort nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, für welchen der Fahrer diese "rot" zeigte, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-5353 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell