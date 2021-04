Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Gschwend - Streit zwischen Autofahrer und Radfahrer mündet in Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die Landesstraße 1080 von Gschwend in Richtung Dinglesmad mit seinem Rennrad. Auf Höhe der Abzweigung nach Hagkling kam ihm ein 31-Jährigen Autofahrer entgegen. Der Autofahrer äußerte dem 22-Jährigen verbal und durch Gesten seinen Unmut darüber, dass dieser nicht den Radweg neben der Fahrbahn benutzte. Der 31-Jährige wendete sogar sein Auto, überholte den Radfahrer und bremste so abrupt ab, dass der Radfahrer nicht mehr ausweichen konnte und auf das Auto des 31-Jährigen auffuhr. Bei dem anschließenden Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht und es entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Im Anschluss kam es zu einem Streitgespräch zwischen den beiden Männern mit gegenseitigen Beleidigungen, was nun zu entsprechenden Strafanzeigen führt.

Schwäbisch Gmünd - Autofahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß von der Unfallstelle

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr parkte ein 24-Jähriger mit seinem PKW VW Sharan rückwärts vom Parkplatz der Deutschen Bank in der Ledergasse aus. Dabei übersah er offenbar einen PKW VW Golf, der gerade hinter ihm in der Ledergasse vorbeifuhr. Dessen 40-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, weshalb es zur Kollision beider Fahrzeuge kam, durch die ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand. Im Anschluss entfernte sich der 24-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch rasch ermittelt werden.

BAB 7, Tank- und Rastanlage Ellwanger Berge - Sattelzug prallt gegen Schutzplanke

Am Donnerstag gegen 20.40 Uhr befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug mit italienischer Zulassung die BAB 7 in Richtung Ulm. Er fuhr an der Rastanlage Ellwanger Berge West von der Autobahn ab und kam auf dem Verzögerungsstreifen infolge alkoholischer Beeinflussung zu weit nach rechts und schließlich von der Fahrbahn ab. Er beschädigte die Schutzplanke, fuhr jedoch ungeachtet dessen weiter auf den Parkplatz der Rastanlage und parkte dort seinen Sattelzug. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 10.500 Euro. Da der 53-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell