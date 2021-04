Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradfahrer tödlich verunglückt, Unfallflucht & vier Männer vorläufig festgenommen

Aalen (ots)

Kaisersbach: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Ein 51 Jahre alter Motorradfahrer befuhr die Kreisstraße 1892 in den frühen Morgenstunden des Donnerstags von Kaisersbach in Richtung Gehren. In einer Linkskurve kurz vor der Ebersbergmühle kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und in einer dortigen Parkbucht zu Fall. Eine Passantin fand den Mann gegen 4:30 Uhr und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Für den Mann kam allerdings jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Da der genaue Unfallhergang bislang unklar ist, sucht die Verkehrspolizei dringend Zeugen, die den Mann im Vorfeld fahrenderweise gesehen oder gar den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Bereits am vergangenen Freitag hatte sich das Polizeipräsidium Aalen mit einer Pressemeldung zum Start der Motorradsaison an die Kraftradfahrer gewandt. Darin wurde an die gegenseitige Rücksichtnahme und eine vorsichtige Fahrweise sämtlicher Verkehrsteilnehmer appelliert. Es wurde darin auch aufgezeigt, dass die Mehrheit der Unfälle, bei den Motorradfahrer beteiligt sind, von diesen selbst verursacht wurden. Nach den ersten Schönwettertagen muss das Polizeipräsidium Aalen dennoch eine erste traurige Bilanz ziehen. In den zurückliegenden sechs Tagen kam es präsidiumsweit zu sieben Unfällen, bei denen Motorradfahrer verletzt wurden. Im Falle des Motorradfahrers in Kaisersbach endete es auf tragische Weise sogar tödlich. In allen acht Fällen muss die Unfallursache auf den Motorradfahrer zurückgeführt werden, wodurch die dargestellten Erfahrungen und Grund der Appelle bestätigt wurden. Die Polizei Aalen weist deshalb nochmals auf die Tipps speziell zu Saisonbeginn hin und erinnert nochmals daran, dass ein sicheres Ankommen nur gewährleistet werden kann, wenn sich JEDER in seinem Verhalten ständig selbst überprüft und ALLE Verkehrsteilnehmer gegenseitig Rücksicht nehmen. Wertvolle Tipps und Hinweise zum Thema finden Sie auch unter https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/motorrad/

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Straße Langes Tal einen neunjährigen Jungen, der die Straße entlangfuhr. Der Knabe stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Laut Angaben des Kindes handelt es sich beim Verursacherfahrzeug um einen dunklen Pkw, der zum Unfallzeitpunkt mit einem Mann und einer Frau besetzt gewesen sein soll. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach: Vier Männer vorläufig festgenommen

Kurz vor 4 Uhr am Donnerstagmorgen meldete ein Zeuge, dass sich auf einem Firmengelände in der Salierstraße mehrere Personen aufhalten, die vermutlich Autoräder bzw. Reifen entwenden wollen. Unverzüglich fuhren zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Fellbach die genannte Örtlichkeit an, wo ihnen der Zeuge mitteilte, dass die Personen mit zwei Transportern soeben das Gelände in Richtung Bühlstraße verlassen hätten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Fahrzeuge am Teiler B 14 / B29 angehalten und die Insassen einer Kontrolle unterzogen werden. Im Laderaum eines Transporters fanden die Polizeibeamten ca. 30 Aluminium-Kompletträder, deren Herkunft die Männer nicht plausibel erklären konnten. Im zweiten Fahrzeug wurden u.a. eine Mercedes-Frontschürze und Einbruchswerkzeug aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge hat das mutmaßliche Diebesgut einen Wert von rund 15.000 Euro. Die Tatverdächtigen im Alter von 36, 31, 26 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen und werden am Donnerstag mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

