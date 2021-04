Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Lkw mit außergewöhnlicher Beleuchtung gestoppt

Aalen (ots)

Crailsheim: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

In der Weickstraße kam es am Donnerstagmorgen gegen 06 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Audi-Fahrer wollte von der Weickstraße nach rechts in einen Parkplatz einfahren. Dabei kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Pedelec-Fahrer. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Bühlertann: Unfall in Kreisverkehr

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr war eine 55-jährige BMW-Fahrerin auf der L1060 von Bühlertann in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs. Beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr, der die L 1060 mit der L1066 verbindet, übersah sie einen 53-jährigen Mercedes-Fahrer, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Es kam zum Unfall, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro entstand.

Ilshofen: Lkw mit außergewöhnlicher Beleuchtung gestoppt

Am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr wurde ein 51-jähriger Lkw-Fahrer, der auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs war, einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass im Frontbereich des Fahrzeugs vier LED-Lichter verbaut waren, die blau blinkten. Diese waren zum Zeitpunkt der Kontrolle eingeschaltet. Es könnte auf der Autobahn der Eindruck entstanden sein, dass der LKW mit Blaulicht unterwegs war. Deshalb bittet die Autobahnpolizei in Kirchberg an der Jagst, dass sich Personen, die durch den LKW genötigt wurden und diesem Platz gemacht haben, unter der Telefonnummer 07904 94260 melden.

